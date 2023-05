I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 11 maggio: si prepara la trasferta a Verona di domenica

Tuttosport

-Juric al quadrato. Tanta emozione ma il pensiero va all’Europa

Juric cita spesso con entusiasmo l’esperienza in Veneto, dove ha valorizzato numerosi giocatori. Però con i 3 punti l’8° posto può diventare realtà

-Quei messaggi di tre anni fa: «È un leader»

L’arrivo di Ilic al Verona: i retroscena. Il fiuto e le relazioni (già per il Toro) di Milanetto, l’abilità del ds D’Amico. Juric sbraitò: ma poi…

-Corsa contro il tempo Schuurs vuole esserci

Juric e lo staff sanitario non hanno ancora deciso se schierarlo a Verona Il centrale va avanti con il programma differenziato: cauto ottimismo

La Gazzetta dello Sport

Toro formato trasferta. A Verona per il tris di fila fuori casa. L’ex Ilic e Ricci, che coppia in mezzo

I granata lontano dall’Olimpico non perdono da due mesi. Buongiorno punto fermo della difesa e in gol contro la Samp