I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 15 maggio: ieri la vittoria sul Verona, la terza di fila in trasferta

Tuttosport

-Il Toro sale all’ottavo cielo

Ottava vittoria esterna e ottavo posto confermato Gioco e testa: Verona dominato. Ma quanti gol falliti!

-Nikola il Caldo aveva quasi 38 «Ora altri gol»

«Se il Toro mi acquista? Vedremo Speravo di segnare di più, parlerò con il club». A rete dopo 186 giorni

Il Toro secondo Juric «Mi diverto da matti!»

«Un lavoro strepitoso. Vedo talento, gioco, belle azioni: tutto quanto provato al Fila. Abbiamo fame, vogliamo arrivare più in alto possibile»

La Gazzetta dello Sport

Toro, che bello viaggiare. Magia Vlasic, Verona ko. Per i granata fuori casa è la terza vittoria di fila

Dominio della squadra di Juric che sfiora in più occasioni il secondo gol. Su 49 punti, 28 conquistati in trasferta: si giocasse sempre lontano da Torino sarebbe 4ª

–Juric se la gode: “Questi ragazzi mi fanno divertire”

Una sola ombra: “Ci hanno negato un altro rigore netto…”