I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 16 maggio 2023: domenica la sfida alla Fiorentina, oggi porte aperte al Fila

Tuttosport

-Toro: è viola la vendetta lungo la via per l’Europa

Dopo l’eliminazione nei quarti di finale di Coppa Italia, i granata si trovano di fronte la Fiorentina anche nella sfida decisiva della corsa all’ottavo posto

-Fiorentina: l’accelerata di Cabral

Il brasiliano non vuole perdere il ritorno con il Basilea e il Toro

-«Buongiorno mi emoziona Ilic è forte e già maturo»

Pecci: «Karamoh ha dimostrato di avere coraggio L’8° posto falso obiettivo: il Toro pensi a crescere»

La Gazzetta dello Sport

L’arma tattica. Doppio Buongiorno. Sale a centrocampo per spingere il Toro

La squadra di Juric ha cambiato volto: meno pressione e più possesso. E il difensore è prezioso anche nella metà campo avversaria