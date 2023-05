I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 17 maggio: domenica la Fiorentina senza l’infortunato Sanabria

Tuttosport

A Sanabria resta solo l’Inter

Lesione non grave all’adduttore sinistro. L’attaccante salterà la Fiorentina e molto probabilmente lo Spezia. Il ko di Tonny rilancia un nuovo protagonista

–L’Europa ora passa da Pellegri

Juric con la Viola può giocare anche la carta Seck come all’andata, quando però Pietro era infortunato

-La difesa è di nuovo blindata. I segreti? Il lavoro e la qualità

Le lezioni di Juric e le doti degli interpreti: superato il periodo no. Buongiorno sempre più leader

La Gazzetta dello Sport

Come corre Karamoh. Treccine al vento e spirito da Toro: “Qui cresco ancora”

A Verona prova generosa e di affidabilitàE rilancia: «Ora battiamo la Fiorentina»