I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 19 maggio 2023: domenica c’è la Fiorentina

Tuttosport

-«Tifosi, ora spingeteci alla vittoria!»

Schuurs: «Mi aspetto uno stadio caldissimo, insieme ce la faremo. Vogliamo a tutti i costi l’8° posto»

-E Seck esalta Miranchuk: «Lo seguo, è il mio maestro»

«La mia speranza? Fare qualcosa di importante nelle prossime 3 partite»

-Al Fila per lo scudetto

Da lunedì la Primavera si allena sul secondo campo del Filadelfia: prato in erba naturale per prepararsi al meglio ai playoff di giugno. Orgoglio e motivazioni in più per i giocatori

La Gazzetta dello Sport

Carica Schuurs. “Toro, serve un gran finale. Tre partite da vincere”

Il difensore fa un appello ai tifosi«Domenica contro la Fiorentina venite numerosi allo stadio,è una sfida molto importante»

