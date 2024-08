I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, domenica 25 agosto: la contestazione attesa nel pomeriggio, il match con l’Atalanta

Tuttosport

-L’accusa di Vanoli: “Tutto a mia insaputa e non sono d’accordo”

Il tecnico inchioda Cairo, che aveva cercato di scaricare le colpe su Bellanova: “Gli ho detto al telefono quello che penso”

-E oggi i tifosi urlano: “Cairo vendi il Toro”

Corteo dal Filadelfia allo stadio, nuove manifestazioni dopo le 17 sotto la tribuna, poi tutti dentro

La Gazzetta dello Sport

-Il meglio è in mezzo. Linetty è il faro, Ricci è l’uomo in più.

A metà campo è concentrata la rivoluzione dei granata. Gioco corto e piedi buoni:; la classe di Samuele sulla strada della maturità

-Vanoli: “Ora un altro passo avanti”

La Repubblica

-Vanoli: “Non condivido la cessione di Bellanova ma vado avanti”

Il tecnico ammette la delusione sul mercato: “ Non sapevo di alcun mal di pancia” L’esterno non viene convocato dall’Atalanta

-Dal Filadelfia alla Curva: la protesta dei tifosi