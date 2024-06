I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi: la commozione di Vanoli al Fila, l’incontro con Schuurs. Il mercato con l’obiettivo Welington

La Gazzetta dello Sport

VANOLI A CASA TORO



Leggende granata e il Filadelfia: primo giorno a mille



“Il tecnico si commuove vedendo il moncone storico del Fila, oggi sarà in visita a Superga. E l’Arcivescovo fa il tifo per lui”

Stadio Olimpico, alla fine di luglio via alla rizollatura

Tuttosport

“WELINGTON? 7 MILIONI”

Così il San Paolo al Toro per il terzino

“Nonostante la scadenza contrattuale a dicembre il club brasiliano tiene alto il prezzo: di mezzo le commissioni per l’agente dell’esterno mancino”

C’è Vanoli a Torino. Con la benedizione

Doppio sopralluogo al Filadelfia e allo stadio

“L’arcivescovo Repole: “Tifo Toro dallo scudetto del ’76. Spero che l’allenatore porti qualcosa di nuovo”

Il tecnico a Schuurs: “Ti aspetto”

Al Filadelfia c’è stato anche l’incontro tra Vanoli e il difensore olandese

La Stampa

Alla scoperta del Toro

Il neo tecnico granata al Filadelfia con tutto lo staff. “Un’emozione essere in un luogo sacro dove ha giocato quella grande squadra”. E oggi salirà a Superga.

Toro, Vanoli parte da Schuurs. Al Fila c’era anche l’olandese

Primo giorno in città per il nuovo allenatore e il suo staff, accolti da Vagnati, Moretti e Barile. Incontro con il difensore centrale al lavoro per completare il percorso di recupero dall’infortunio.