I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 27 dicembre: focus sulla partita contro l’Udinese e sul mercato

La Gazzetta dello Sport

Karamoh l’uomo in più

Yann con Sanabria: un attacco sprint. Al Toro servono gol

Prudenza per Walukiewicz. Farà altri accertamenti

Tuttosport

Beto mette fretta all’Everton

L’attaccante anche ieri non è stato utilizzato in casa del Manchester City. Sa che il suo futuro sarà lontano dalla Premier e non vede l’ora di ritornare in Italia

Voglia Coco: ripartenza e riscatto

A Udine il centrale riavrà un ruolo da titolare: da lui Vanoli si aspetta la solidità mostrata a inizio annata