I titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi, sabato 28 dicembre 2024: Beto come rinforzo a gennaio?

Tuttosport

Toro all’attacco: Beto vale doppio

Vanoli chiede l’attaccante per il valore in sé e perché ha caratteristiche in grado di sostenere al meglio le qualità di Adams

La punizione granata è diventata un incubo

A Udine ultima chance del 2024 per un gol su tiro da fermo: l’ultimo con Lijajic a Marassi il 21 maggio ’17

Vlasic chiede spazio

Il croato è in ballottaggio con Gineitis, Ilic ancora in panchina

La Stampa

Muro Everton, il Toro alle strette, sedici milioni o Beto non si muove

Il centravanti portoghese è la prima scelta di Vanoli, ma la distanza tra domanda e offerta è ancora troppo ampia, nemmeno il Napoli fa sconti per Simeone, così il presidente Cairo valuta le alternative low cost Arnautovic e Jovic

Vanoli con l’Udinese ritrova almeno Coco difensore bomber

L’allenatore del Toro recupera la pedina più importante della retroguardia

La Gazzetta

Il Toro gioca di sponda

Assalto combinato dalle fasce al centro così si trova il gol