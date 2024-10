I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: Cairo smentisce le voci di una possibile cessione

Tuttosport

Cairo: “Non voglio vendere il Toro”. Allora lo dimostri: stadio e mercato!

“Cairo vende”. “Tutto falso”. Però le voci sono insistenti

Ma adesso dimostri con i fatti che non sono soltanto parole

L’attacco sulle sue spalle

Adams si sente un leader



La Gazzetta dello Sport

Come cresce Milinkovic

Parate da record. Il super portiere si è preso il Toro



La Stampa

Cairo: “Non vendo il Toro mai incontrato nessuno”

Ma Red Bull è a caccia di un club in Serie A

Il Toro giudice di Juric

Una vittoria a Roma per la prima rivincita