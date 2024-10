I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: la Serbia a sorpresa snobba Vanja, Torino mette fretta a Cairo

Tuttosport

Torino mette fretta a Cairo

Questione stadio e non solo

La Serbia a sorpresa snobba Vanja

E Vanoli aspetta rinforzi: “Tranquillo”

Adesso senza Lazaro non si può più stare

L’esterno sempre titolare nelle prime nove giornate



La Gazzetta dello Sport

Lazaro-Vojvoda: la coppia è giusta

Invenzioni ed equilibrio: il Torino a Roma ha due frecce in più