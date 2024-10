I titoli sul Torino in edicola oggi sui principali quotidiani: presentata la terza maglia, le parole di Adams e di Ilic

La Gazzetta dello Sport

Adams la sorpresa scozzese

Ché subito decisivo: “Credo nel Toro. La strada è giusta”



Tuttosport

Adams, fede Toro

“L’Inter è mondiale ma il calcio è pazzo…”

Adams: “Toro, voglio fare la differenza”

Lazaro: “Cura dei dettagli e mentalità: Vanoli è il tecnico perfetto per noi”

La rivelazione di Ilic: “Perché ho deciso di restare granata”

“I soldi dello Zenit non mi interessano, voglio vincere qui”

Garanzia Godinho

Il vice che non trema



La Stampa

Ilic diventa l’acquisto in più di Vanoli

“Ho scelto di restare, credo nel Toro”