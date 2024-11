I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: il focus è sul derby in programma domani sera

La Gazzetta dello Sport

Uomini derby

Conceicao l’anarchico e l’istinto di Sanabria: le chiavi di Juve-Toro

Dubbio per Vanoli: Adams in bilico. Se non parte dal 1′, l’idea è Njie

Tuttosport

Toro, la Maratona annuncia: “Contestazione continua”

Oggi pomeriggio allenamento a porte aperte al Filadelfia: la squadra verrà ancora sostenuta, mentre proseguiranno i cori contro Cairo”

Orfeo straccia Urbano anche nei derby: 17-1!

Pianelli, più vittorie che ko. Persino i suoi successori hanno medie punti migliori rispetto a Cairo

Andata e ritorno allo Stadium: Vanja, le papere e l’ascesa

Il portiere: uscite folli, 2 gol regalati alla Juve. Dopo, però, il rendimento è stato quasi sempre in crescendo