I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: Ansaldi carica Sanabria in vista del derby, Ilic può fare la differenza

Tuttosport

“Red Bull? C’è voglia di qualcosa in più…”

Asta, parole da capitan Toro



La Stampa

Le parole di Christian Ansaldi

“Sanabria può rialzare il Toro: sa come far gol ai bianconeri”

“Torino è casa mia e ho sempre il granata nel cuore. Mi spiace sia finita così, io sarei rimasto”

La prima volta

Motta e Vanoli più 23 giocatori: Juve-Toro di sabato come il ballo dei debuttanti



La Gazzetta dello Sport

Ilic trasforma il Toro

Con Ivan è facile cambiare modulo. Vanoli si gioca la carta da derby