Ecco quali sono i titoli presenti sui principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Tuttosport

Adams: il primo derby è a rischio

Vanoli studia le alternative: 3-5-1-1 con Vlasic in appoggio a Sanabria oppure Njie dal primo minuto accanto all’attaccante paraguiano

Ultime 6 giornate. Il Toro è sul fondo

Dal 1° posto iniziale alla devastante serie negativa

Salvatori: «Conosco Cairo ora potrebbe vendere»

«La cessione? Se non sta già facendo operare qualcuno sotto traccia per lui, quantomeno ci sta pensando. Le sue smentite? Normali, se…»ste serie negati

La Gazzetta dello Sport

Tutto su Sanabria

Tonny, missione gol. È il punto fermo dell’attacco Toro

La Stampa

Vanoli striglia il Toro al Filadelfia, tutto sul derby per uscire dalla crisi

Acceso confronto in casa granata: dopo cinque sconfitte nelle ultime sei partite si cerca la svolta

Corriere Torino

Aspettando Adams

Gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni per lo scozzese. Ma il fastidio al flessore non è passato, resta a rischio per il derby contro la Juventus. E Vanoli ripensa a Njie più altre soluzioni