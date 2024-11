I titoli sul Torino dei principali quotidiani in edicola oggi: in America votano Red Bull, viaggio nella crisi del Toro

Tuttosport

In America votano Toro-Red Bull

CBS a tinte granata: “Club unico per prestigio, meriterebbe ben altro”

Vanoli avvisa il Toro

“Adesso dobbiamo essere uomini”

Effetto Red Bull

Il Toro vola negli USA



La Gazzetta dello Sport

Ripartenza Torino

Pedersen e Lazaro: il piano-rilancio passa dalle fasce



La Stampa

Strategie miopi e limiti tecnici: viaggio nella crisi del Toro

Dossena spiega la crisi del Toro

“La squadra non ha un’identità. Toro, è il momento di stare uniti. Questo derby può lasciare il segno”