Ecco i giocatori convocati da Allegri e D’Aversa per Milan-Torino: lo svedese non convocato

Dopo la vittoria casalinga contro il Parma, il Torino di D’Aversa è ospite del Milan, dove i granata non vincono dal 1985. I rossoneri arrivano invece dalla triste trasferta di Roma, in cui la Lazio si è imposta su Modric e compagni per 1-0, togliendo forse le ultime speranze di lottare per lo scudetto al Milan. All’andata il Milan vinse contro i granata a Torino per 3-2, dopo che il Toro si era portato in vantaggio di ben 2 gol, segnate da Vlasic e Zapata, ma un eurogol di Rabiot e un Pulsic (con tanto di febbre) incontenibile ribaltarono i granata.

Milan-Torino, i convocati di Allegri

In attesa di comunicazione…

Milan-Torino, i convocati di D’Aversa

Ecco i 25 convocati di D’Aversa: ancora fuori Aboukhlal, out anche Njie

Portieri: Israel, Paleari, Siviero

Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen

Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic, Prati

Attaccanti: Adams, Kulenovic, Simeone, Zapata