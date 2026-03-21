Il tecnico granata ha commentato così l’imminente sfida di San Siro contro il Milan di Allegri, Zapata confermato davanti

D’Aversa a pochi minuti dall’inizio ha ribadito la fiducia che ha nella squadra: “La squadra ha un potenziale da non occupare quella posizione di classifica che occupava quando sono arrivato, l’unico mio pensiero è stato quello di fargli credere di più nelle loro qualità”. Sulle indicazioni tattiche, il tecnico ha dichiarato di aver preferito Zapata per questa sfida: “Dall’aspetto tattico, Duvan ha delle potenzialità di attacco degli spazi meglio degli altri, questa settimana poi ha lavorato bene, da quando sono arrivato è cresciuto molto. Il Milan in costruzione porta i braccetti larghi, quindi potremmo vedere più variazioni tattiche”.