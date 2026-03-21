Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Milan-Torino: Milan senza sorprese, nel Torino gioca Zapata e non Adams

Manca poco all’inizio di Milan-Torino. Sono stati annunciati gli 11 titolari del match. Da una parte e dall’altra. Nel Milan gioca Fullkrug al posto di Leao e Fofana viene preferito a Ricci. Torna Rabiot dalla squalifica. Nel Torino invece D’Aversa sceglie Prati e non Ilkhan in mezzo al campo. In attacco non c’è Adams e giocano Simeone e Zapata. Di seguito le scelte ufficiali.

Milan-Torino: le formazioni ufficiali

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. A disp. Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Nkunku, Gimenez. All. Allegri.

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. A disp. Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Biraghi, Nkounkou, Lazaro, Tameze, Ilkhan, Anjorin, Ilic, Casadei, Adams, Kulenovic. All. D’Aversa.