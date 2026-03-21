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L’esterno spagnolo a pochi minuti dall’inizio della sfida di San Siro ha commentato così lo stato di forma della squadra

Obrador dopo essere arrivato a Torino da pochi mesi si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare quale sarà il piano tattico per affrontare il Milan: “Sarà sicuramente una partita intensa, l’obiettivo sarà quello di essere compatti in fase difensiva per poi cercare di sostenere l’attacco. Le vittoria in casa hanno dato più positività a tutto l’ambiente, anche D’Aversa ha generato fiducia in tutti noi”.

Rafel Obrador of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and US Lecce.
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ultimo aggiornamento: 21-03-2026

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