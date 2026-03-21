Milan-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Reduce dalla convincente prova contro il Parma e da un periodo di forma ritrovata dall’arrivo in panchina di D’Aversa, il Torino si prepara all’ostica trasferta di San Siro, uno stadio in cui la vittoria granata in campionato manca da oltre quarant’anni. Ad attenderlo ci sarà un Milan che ha fallito l’occasione di accorciare il gap sull’Inter, perdendo contro la Lazio, e che dovrà fare a meno di Rafa Leão, assente per noie muscolari. Partita che si prospetta quindi tutta da vivere, segui Milan-Torino in diretta su Toro.it

Milan-Torino: il prepartita

Ore 16.00 Mancano due ore al fischio d’inizio di Milan-Torino, l’incontro che andrà in scena allo stadio San Siro. Tra poco i pullman delle due squadre arriveranno allo stadio e subito dopo inizieranno i soliti riti di preparazione in attesa dell’inizio della gara. La ricognizione sul campo, poi il riscaldamento che precederà il fischio del direttore di gara.

Milan-Torino: le probabili formazioni

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. A disp. Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Nkunku, Gimenez. All. Allegri.

Torino (3-4-2-1): Paleari; Ebosse, Ismajli, Coco; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Obrador; Vlasic, Adams, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Lazaro, Biraghi, Nkounkou, Tameze, Casadei, Prati, Anjorin, Kulenovic, Zapata. All. D’Aversa.

Milan-Torino: dove vedere la partita in tv e streaming

Milan-Torino in diretta sarà trasmessa da DAZN. Sarà possibile seguire in streaming la partita attraverso Smart Tv, tablet e dispositivi abilitati, se in possesso di abbonamento.

Milan-Torino: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Milan-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18