Il direttore dell’area tecnica, Davide Vagnati, ha parlato a pochi minuti da Torino-Inter: “Sanabria? Ha fatto un gol bellissimo”

Davide Vagnati, direttore dell’area tecnica del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro l’Inter. Ecco le sue parole: “Indipendentemente da chi abbiamo di fronte dobbiamo metterci lo zaino in spalla e correre, uscire con la maglia non sudata, di più. Per ottenere un risultato positivo dobbiamo fare qualcosa di straordinario. Belotti? Andrea ha fatto un solo allenamento con la squadra, ci tiene particolarmente ma il mister vedrà se dargli spazio. Sanabria ha fatto un gol bellissimo contro il Crotone, Verdi invece ci fa vedere grandi cose in allenamento, deve farle anche in partita adesso”.

“Il rinnovo di Belotti? Ne stiamo parlando”

Vagnati prosegue parlando dell’emergenza coronavirus che ha attraversato il Toro: “Non mi piace recriminare su situazioni oggettive. Certamente c’è bisogno di allenarsi e noi per un po’ non abbiamo potuto farlo, ma non deve essere una giustificazione o un alibi. Un giocatore di Serie A deve saper convivere con questa classifica: bisogna essere responsabili, lucidi ed equilibrati, facendo il massimo in tutti gli allenamenti. Dobbiamo tirarci fuori da questa situazione e abbiamo le qualità per poterlo fare. Il rinnovo di Belotti? Adesso c’è una partita, non è il caso di parlare di un singolo. Con Andrea c’è un rapporto schietto, ne stiamo parlando”.