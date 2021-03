Le formazioni ufficiali di Torino-Inter, 26^ giornata di Serie A 2020/2021: Nicola sceglie Verdi e Sanabria in attacco

Il 3-5-2 del Torino è senza Rincon, squalificato, e con Belotti fuori dall’undici poiché appena rientrato dopo il contagio da coronavirus. Davide Nicola sfida con due assenze pesanti l’Inter capolista e punta su Verdi e Sanabria in attacco. Il 19 vince il ballottaggio con Zaza, che parte in panchina al pari del Gallo. In mediana torna Baselli dal primo minuto, titolare dopo più di un anno: l’8 giostrerà accanto a Mandragora e Lukic. In difesa, Buongiorno prende il posto di Rodriguez, titolare a Crotone. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Torino-Inter: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Murru; Verdi, Sanabria. A disp. Milinkovic-Savic, Ujkani, Buongiorno, Ferigra, Murru, Rodriguez, Gojak, Linetty, Zaza, Bonazzoli, Belotti. All. Nicola

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. A disp. Padelli, Radu, D’Ambrosio, Darmian, Ranocchia, Vecino, Young, Eriksen, Sanchez, Pinamonti, Sensi. All. Stellini (Conte squalificato).