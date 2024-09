Il ds del Venezia Filippo Antonelli ha parlato in conferenza stampa. Ha fatto riferimento anche a Vanoli: ecco le sue parole

Nella mattinata di oggi, il ds del Venezia (ex Monza) Filippo Antonelli ha parlato in conferenza stampa. Dopo aver fatto un summit di mercato, ha parlato anche di Vanoli. Ecco le sue parole: “Quando ci siamo incrociati ci siamo salutati. Alcune cose che ho letto e ascoltato su di lui non le ho capite. Ringraziamo Vanoli per averci portato in Serie A, rimango però stupito che parli ancora del Venezia e non pensi al Torino che è la sua squadra attuale. Come lui ha pensato al campo io ho pensato a sostenerlo, il rapporto è sempre andato bene, non ho avuto mai una situazione di conflitto con lui”. Ma la scelta di Vanoli di venire al Torino è stata dettata da una frattura o dall’ambizione? Antonelli ha risposto: “Non so rispondere, sta a lui dirlo. Non riesco a dare importanza alla cosa, è stata una sua scelta e basta”.

La trattativa e le precedenti dichiarazioni

Vanoli sta pensando al Torino eccome, parla la classifica e parlano i risultati. Non è stato ancora fatto nulla, ma come inizio è andato tutto molto bene. Inoltre, Vanoli ha sempre parlato bene di Venezia, soprattutto prima di Venezia-Torino, ricordando i bei momenti passati insieme. Antonelli in estate, aveva detto: “Ci auguriamo Vanoli possa restare con noi. Aspettiamo una sua risposta”. Vanoli ha poi scelto il Torino, ma c’era la clausola da pagare da 1 milione di euro. Granata che avevano chiesto uno sconto. E allora Antonelli disse: “C’è una clausola da pagare, non una trattativa da fare”.