Oggi per Sebastian Walukiewicz primo allenamento con il Torino di Vanoli. Aveva già esordito a Venezia ma non si era ancora allenato

Finita la pausa per le Nazionali, la testa del Torino e di Vanoli adesso è al Lecce di Gotti. Domenica infatti si gioca la 4^ giornata di Serie A. Toro che ha la possibilità di andare a 10 punti in classifica, confermando l’ottima partenza. Nella giornata di ieri, anche Sebastian Walukiewicz è rientrato dagli impegni con la sua Polonia. Oggi per lui, c’è il primo allenamento al Filadelfia con Vanoli. Un primo impatto con il Torino in vista dell’intera stagione. Il polacco è arrivato al Toro il 30 agosto 2024, per 5 milioni dall’Empoli. Contratto fino al 2027, con opzione di rinnovo per un anno. In cambio, sono andati all’Empoli Pellegri (prestito con diritto di riscatto a 4 milioni) e Sazonov (prestito con diritto di riscatto a 4 milioni).

Ha già esordito

Appena è stato comprato, è stato subito tesserato ed è stato convocato per Venezia. Con la maglia numero 4 del Toro, ha già esordito. Al Penzo infatti, senza essersi ancora allenato con la squadra, è entrato in campo al 91′ al posto di Lazaro. Poi riposo e partenza per la Nations League: oggi per lui il primo allenamento. Walukiewicz può giocare al posto di Coco al centro della difesa, oppure come braccetto, preferibilmente a destra. Con lui, è arrivato al Toro anche Maripan dal Monaco. I due sostanzialmente, sono i sostituti di Djidji e Rodriguez.

Un classe 2000 che conosce la Serie A

Si tratta di un classe 2000, ma con esperienza in Serie A. Tra l’altro, ha giocato la prima e la seconda giornata di Serie A con l’Empoli da titolare (Empoli-Monza 0-0 e Roma-Empoli 1-2). Prima di andare all’Empoli, era al Cagliari. In totale, ha giocato 81 partite in Serie A. Ancora 0 gol ma 1 assist. Conosce quindi molto bene il massimo campionato italiano. Adesso per lui una nuova esperienza, in club storico come il Toro. Per lui può essere un bel salto nella sua carriera. Con Vanoli avrà tutto il tempo di lavorare e migliorarsi.