I risultati dei granata in Nazionale nelle partite di ieri. Perdono Njie, Ciammaglichella e Maripan, vince invece Sanabria

Nella giornata di ieri, ultimi impegni per i giocatori granata in Nazionale. Sono scesi in campo 4 giocatori. Ciammaglichella, con l’Italia Under 20, ha perso per 3-0 a Rieti contro la Germania. Ha giocato titolare, sostituito poi al 13′ del secondo tempo. Njie invece, con la Svezia Under 20, ha perso 1-4 contro la Danimarca Under 20. Ha giocato gli ultimi 15 minuti. Sconfitta anche per Maripan, che cade in casa con il suo Cile contro la Bolivia per 2-1. Solo panchina per il numero 13 granata. Infine, storica vittoria del Paraguay che vince 1-0 in casa contro il Brasile. Decide il gol di Diego Gomez al 20′. Solo panchina per Antonio Sanabria.