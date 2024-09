Duvan Zapata, dopo 3 giornate di Serie A, è il giocatore che ha tirato di più in porta: ora i compagni lo cercano di più

Nuovo allenatore, nuovo capitano in questa stagione 2024/2025 del Torino. Vanoli ha scelto subito Duvan Zapata come capitano in estate. Il colombiano è così diventato sempre più l’uomo simbolo del Torino. In 4 partite tra campionato e Coppa Italia, ha già fatto 2 gol. Uno contro il Cosenza e uno a San Siro contro il Milan in Serie A. In queste prime 3 giornate di Serie A, Zapata è il giocatore che ha fatto più tiri in porta: 7. Come lui solo Thuram dell’Inter, che ha già trovato 4 gol ed è il capocannoniere del campionato. Seguono in questa speciale classifica Kvaratskhelia (6), Retegui (5) e Vlahovic (5).

Zapata è più “cercato” dai compagni

Il gioco del Toro è cambiato, da quando c’è Vanoli in panchina. La squadra in fase offensiva è molto più efficace e propositiva. Con il 3-5-2, la squadra è corta e gioca in 30 metri quando attacca. Questo, grazie all’inserimento delle mezzali, porta pericolosità. Zapata in generale, è molto più cercato dai compagni rispetto a prima. Lo conferma il dato sui tiri in porta. Poi le sue giocate, la sua esperienza e il suo spirito di sacrificio fanno il resto. Con un mancino come Borna Sosa sulla sinistra, arriveranno ancora più cross per lui anche da quel lato.

Il dato sul possesso palla

Infine, c’è un altro dato che conferma quanto detto in precedenza. Con 30 minuti e 36 secondi di possesso palla, il Torino è la seconda squadra in Serie A per possesso palla. La prima squadra è il Napoli con 32 minuti e 45 secondi. Poi ci sono Venezia (terzo a 22 e 10) e poi Verona (quarto a 16 e 9). Quello del Torino non è un possesso sterile. Si tratta di un possesso propositivo, che porta a concludere in porta. Questo porta gli attaccanti, come Zapata, ad essere sempre più coinvolti e pericolosi.