Salta la cessione di Emirhan Ilkhan in Turchia: c’è pessimismo intorno al suo infortunio, nuovi esami previsti

Sabato mattina il Torino ha svolto un allenamento congiunto con la Primavera, con tanto di partitella, allo Stadio Olimpico Grande Torino davanti a circa 3000 persone. Una mattinata molto positiva, per tutti tranne che per Emirhan Ilkhan. Il classe 2004 turco si è fatto male nel corso del primo tempo della partitella. Il giocatore è rimasto a terra e poi è stato accompagnato negli spogliatoi. Il suo infortunio è serio: non filtra ottimismo dopo i primi esami. Ne serviranno altri: intanto, però, sfuma del tutto l’idea del prestito in Turchia, dove il mercato è ancora aperto.

Un infortunio che blocca il mercato

Un infortunio che per il giovane centrocampista arriva nel momento peggiore. Lo scorso anno, Ilkhan aveva giocato in prestito al Basaksehir e aveva fatto anche bene. Quest’anno, è rientrato a Torino dal prestito. Vanoli ha avuto modo di osservarlo anche in ritiro e durante tutta la preparazione. Non lo ha convinto ed è finito nella lista degli esuberi da piazzare. A calciomercato chiuso però, non è stato ceduto.

Quale futuro per lui?

Per Ilkhan, il Torino aveva investito parecchio. Il valore del giocatore è sempre stato di 3 milioni di euro, ma il Toro nel 2022 lo ha pagato 4,90 milioni di euro dal Besiktas. Poi i vari prestiti alla Sampdoria e al Basaksehir. Non è mai esploso definitivamente e non ha mai preso valore. Ma il suo contratto scade nel 2026 e quindi non è in scadenza. Ci sarà tempo per valutare il suo futuro. Per lui solo 6 mesi in Prima Squadra del Torino con Juric, al suo primo anno (il secondo del croato a Torino).

L’infortunio di sabato: Ilkhan lascia l’allenamento