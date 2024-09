La seduta a porte aperte allo stadio Grande Torino: circa 2000 i tifosi che occupano i distinti: in programma l’allenamento congiunto con la Primavera

Un allenamento congiunto con la Primavera, in un fine settimana orfano del campionato. Il Torino di Vanoli e quello di Tufano insieme allo Stadio Grande Torino (non al Filadelfia, perché il campo principale non è a disposizione).

La diretta

Ore 10.20 Esercizi col pallone per le due squadre, cori in favore di Vanoli e altri cori contro il presidente Cairo

Ore 10 In campo per il riscaldamento ecco scendere il Torino di Tufano e quello di Vanoli. I giocatori della Primavera – senza i Nazionali, come la Prima squadra – si scaldano sotto la Curva Primavera mentre più vicino ai distinti, dove ci sono circa 2000 tifosi, ci sono i giocatori di Vanoli. Sono assenti Linetty e Adams, che lavorano al Filadelfia.

Ore 9.45 Sono già tanti i tifosi, diverse centinaia, che occupano il settore dello Stadio Grande Torino loro aperto in occasione dell’allenamento di questa mattina. Subito cori di contestazione al presidente Cairo, invitato a vendere il Torino.