Al primo posto c’è Zapata. In alto anche i nuovi arrivati Adams, Coco e Maripan. Chiude la classifica Dembelé

Con la sessione di mercato estiva appena messa in soffitta, si possono dunque trarre diversi bilanci su una rosa sicuramente variata rispetto alla stagione conclusasi lo scorso maggio. Tanti addii, alcuni più dolorosi degli altri, come tanti nuovi arrivi. A ognuno la sua opinione su una squadra che si può considerare rafforzata su alcuni aspetti, come indebolita in altri. Sicuramente sono cambiate tante cose, come anche alcune gerarchie, sia in campo che per quanto riguarda il peso che la società dà ad alcuni di essi sul proprio bilancio. Se il Torino è la nona squadra per monte ingaggi in Serie A (per un totale di 26,68 milioni al netto e 46,13 al lordo) e Duvan Zapata è il giocatore dall’ingaggio più alto, dietro al capitano ci sono delle new entry. Andiamo dunque a scoprire quanto incassano annualmente i giocatori sotto contratto con il Torino.

Adams e Coco, stesso ingaggio

Come già accennato in precedenza, il primo posto è occupato da Duvan Zapata. Il colombiano guadagna infatti 2.7 milioni di euro netti (5 lordi) a stagione. Il podio è poi completato da Nikola Vlasic con 2 milioni (3,7 lordi) e dai recenti innesti di Ché Adams e Saul Coco. Entrambi guadagnano infatti 1.8 milioni di euro (3.33 lordi): sul primo pesa sicuramente l’arrivo a parametro zero. Scalzato così ‘Tonny’ Sanabria, che diventa il quinto giocatore più pagato con 1.6 milioni netti a stagione (2.96 al lordo). Subito alle spalle un altro sudamericano, recentissima firma granata, ovvero Guillermo Maripan: 1.57 milioni di euro a stagione.

Sosa davanti a Ricci

Dal settimo al decimo posto, sono tutti giocatori che il Torino disponeva già in rosa la scorsa stagione. Vale a dire Valentino Lazaro (1.5 milioni netti, 2.78 lordi), Karol Linetty (1.4 milioni netti, 2.59 lordi), Perr Schuurs (1.4 milioni netti, 1.83 lordi) e Ivan Ilic (1.2 milioni netti, 1.57 lordi). Poi all’undicesimo posto si colloca Borna Sosa con i suoi 1.02 milioni di euro netti a stagione (1.89 lordi), finché si ritorna alle ‘vecchie’ conoscenze Yann Karamoh e Samuele Ricci (entrambi 1 milione netto, 1.85 lordi), Adam Masina e Adrien Tameze (entrambi 1 milione netto, 1.31 lordi).

Milinkovic-Savic sotto il milione

Ora si scende dunque sotto il milione netto a stagione. Milinkovic-Savic guadagna 700mila netti e 1.3 lordi , Vojvoda anch’esso 700mila netti ma 920mila lordi. 600mila (1.11 milioni lordi) per Gineitis, mentre i nuovi acquisti Paleari 500mila (920mila lordi) e Walukiewicz 400mila (520mila lordi). Pesa invece 300mila (560mila lordi) Pedersen. Guadagnano la stessa cifra invece Bayeye e Donnarumma (300mila netti, 560mila lordi). Chiudono dunque Ilkhan (270mila netti, 350mila lordi), e Dembelè (150mila netti, 280mila lordi).

Torino: gli stipendi dei calciatori 2024/2025

Duvan Zapata – 2,7 milioni netti (5 lordi)

Nikola Vlasic – 2 milioni netti (3,7 lordi)

Che Adams – 1,8 milioni netti (3,33 lordi)

Saul Coco – 1,8 milioni netti (3,33 lordi)

Antonio Sanabria – 1,6 milioni netti (2,96 lordi)

Guillermo Maripan – 1,57 milioni netti (2,90 lordi)

Valentino Lazaro – 1,5 milioni netti (2,78 lordi)

Karol Linetty – 1,4 milioni netti (2,59 lordi)

Per Schuurs – 1,4 milioni netti (1,83 lordi)

Ivan Ilic – 1,2 milioni netti (1,57 lordi)

Borna Sosa – 1,02 milioni netti (1,89 lordi)

Yann Karamoh – 1 milione netto (1,85 lordi)

Samuele Ricci – 1 milione netto (1,85 lordi)

Adam Masina – 1 milione netto (1,31 lordi)

Adrien Tameze – 1 milione netto (1,31 lordi)

Vanja Milinkovic-Savic – 700mila netti (1,3 milioni lordi)

Mergim Vojvoda – 700mila netti (920mila lordi)

Gvidas Gineitis – 600mila netti (1,11 milioni lordi)

Alberto Paleari – 500mila netti (920mila lordi)

Sebastian Walukiewicz – 400mila netti (520mila lordi)

Marcus Pedersen – 300mila netti (560mila lordi)

Brian Bayeye – 300mila netti (560mila lordi)

Antonio Donnarumma – 300mila netti (560mila lordi)

Emirhan Ikhan – 270mila netti (350mila lordi)

Ali Dembelè – 150mila netti (280mila lordi)

PS: le differenze sul lordo dipendono dagli sgravi per il Decreto Crescita