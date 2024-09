Ché Adams è rimasto a Torino per lavorare al Filadelfia. Lo scozzese sta lavorando e affina l’intesa con Duvan Zapata

Vanoli in questi giorni lavora al Filadelfia con una rosa in versione mini. Infatti, questo fine settimana non si gioca a causa della sosta per le Nazionali. Ché Adams, era stato inizialmente convocato dalla Scozia. Poi però, dal comunicato del Torino, non figurava tra gli 11 partenti direzione Nazionale. Infatti il giocatore è voluto restare a Torino per lavorare al Filadelfia. Svincolato in estate dal Southampton, il suo obiettivo è ritrovare la forma migliore. Adesso ha tutto il tempo per affinare la sua intesa con il capitano e titolare fisso Duvan Zapata. Giocatore molto interessante, ha già dimostrato di saperci fare. Ma il campionato è appena iniziato e la stagione è ancora molto lunga. Adams vuole farsi trovare pronto.

Un impatto positivo

Si è capito da subito che Adams ci sa fare, eccome. In Coppa Italia, nella sua prima partita ufficiale al Torino, da subentrato ha fornito l’assist per Zapata per il 2-0. Poi anche a Milano, sempre partendo dalla panchina, ha fatto molto bene. Contro l’Atalanta invece, è stato il migliore in campo. Prima l’assist per Ilic, poi il gol del 2-1. Contro il Venezia infine, non ha segnato ma è stata una vera e propria spina nel fianco per gli avversari. Già 2 assist e 1 gol in 4 partite per lui. Titolare nelle ultime 2, vuole confermarsi contro il Lecce.

Sanabria sottotono

Sanabria è partito come il titolare al fianco di Zapata. Ma è sottotono. Vanoli punta su di lui, ma ha fatto 0 gol e 0 assist tra amichevoli, Coppa Italia e Serie A. Piano piano Adams, con il passare dei giorni, gli ha preso il posto. In più adesso il numero 9 del Toro è in Paraguay con la sua Nazionale. Adams approfitta del momento a suo favore. In Inghilterra ha giocato molte partite tra Premier League e Championship e l’esperienza non gli manca. Qui in Italia può fare molto bene. La sua avventura è appena iniziata.