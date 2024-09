Vojvoda espulso in Kosovo-Romania, Sanabria e Pedersen sono invece rimasti in panchina con Paraguay e Norvegia

Da Francia-Italia, Paolo Vanoli ha ricevuto un’indicazione molto importante: quando Nikola Vlasic sarà completamente ristabilito, potrà tranquillamente spostare Samuele Ricci nel ruolo di regista davanti alla difesa. Con la maglia Azzurra, nonostante di fronte avesse avversari di primissimo livello, il centrocampista ha giocato con grandissima lucidità, mettendosi in mostra anche con alcune giocate di assoluta qualità. Non sarà certo rimasto sorpreso Vanoli, che anche durante l’estate aveva provato Ricci in quella posizione.

Vojvoda espulso per doppia ammonizione in Kosovo-Romania

Tra i granata impegnati ieri con le rispettive nazionali, Ricci è l’unico che si è tolto qualche soddisfazione. Mergim Vojvoda è stato espulso per doppia ammonizione all’85’ di Kosovo-Romania, quando il risultato era già di 0-3 (la partita è finita così). Marcus Pedersen è invece rimasto in panchina in Kazakistan-Norvegia 0-0, così come dall’altra parte del mondo è rimasto in panchina anche Antonio Sanabria in Uruguay-Paraguay, partita sempre finita 0-0. Restando in Sudamerica alle qualificazioni per il Mondiale, non aveva giocato neppure Guillermo Maripán in Argentina-Cile, partita vinta dai campioni del mondo in carica per 3-0.