Buone notizie in casa Toro dal Filadelfia. Samuele Ricci è gia rientrato al Torino in anticipo dalla Nazionale Italiana

Samuele Ricci è stato grande protagonista dell’Italia contro Francia e Israele. Il numero 28 del Toro sarebbe dovuto rientrare a Torino domani. E invece, già oggi è stato al Filadelfia. Subito al lavoro con Vanoli per preparare la partita contro il Lecce. Una buona notizia per i granata, che accolgono subito un giocatore importante come lui.