Gineitis in mezzo al campo è finalmente tornato a disposizione. Adesso Vanoli può scegliere e ne ha 5 a centrocampo

La 4^ giornata di Serie A è alle porte. Il Torino se la vedrà contro il Lecce in casa, alle ore 15:00 di domenica. Fino alla prossima pausa nazionali di novembre, non ci si ferma e gli appuntamenti sono tanti. Vanoli, con il mercato chiuso, potrà ora lavorare sempre meglio con la rosa a disposizione. A centrocampo soprattutto, adesso la scelta è ampia. Con il rientro di Gvidas Gineitis, sono 5 i disponibili in mezzo al campo. In base all’avversario, potranno variare gli interpreti. Tutti sono al centro del progetto e c’è bisogno di tutti.

La vasta scelta

Vanoli gioca con 3 giocatori a centrocampo nel suo 3-5-2. I titolari al momento sono Linetty, Ricci e Ilic. Karol Linetty sabato ha lavorato solo in palestra, ma adesso è rientrato in gruppo e sta bene. Nelle gerarchie, il polacco è davanti a Tameze. Adesso però il 61, con gli arrivi di Walukiewicz e Maripan, potrà concentrarsi sul suo ruolo naturale. In posizione centrale (che può scambiarsi con Linetty), c’è Samuele Ricci e non si tocca. Il classe 2001, anche con la maglia dell’Italia, ha fatto benissimo da titolare in 2 gare su 2. Nel ruolo di mezzala sinistra invece c’è Ivan Ilic, che con Vanoli sembra un altro giocatore. Sarà dura per Gineitis prendergli il posto.

Occhio poi a Vlasic

Ilkhan è un esubero a centrocampo e il suo infortunio può complicare la cessione. Ciammaglichella si giocherà le sue carte in Prima Squadra. Infine c’è Nikola Vlasic, il numero 10 del Toro. Un fantasma purtroppo fin qui. Il croato si era fermato a Euro 2024 con la Croazia. Poi al rientro a Torino, sembrava tutto ok. Invece lui, come Schuurs, ha saltato tutto il ritiro e tutta la preparazione con la squadra. Ancora non si è visto in campo con il resto del gruppo. Una volta rientrato, potrà giocare a centrocampo o in posizione più avanzata.