Karol Linetty oggi è tornato ad allenarsi in campo con il Torino. Il centrocampista polacco sarà a disposizione contro il Lecce

Dopo l’amichevole in famiglia di sabato, giocata contro la Primavera, la Prima Squadra del Torino ha avuto 2 giorni di riposo. Questa mattina, i granata sono tornati in campo al Filadelfia. Ci si prepara in vista della partita contro il Lecce, che si giocherà domenica 15 settembre alle ore 15:00. Karol Linetty, centrocampista polacco del Torino, in mattinata si è allenato in campo con il resto della squadra. Dopo aver lavorato in palestra sabato, ci sarà contro la squadra di Gotti. Il numero 77 ha recuperato in pieno e sarà a disposizione contro i salentini. In mezzo al campo, si candida a partire titolare.

Con Vanoli è al top

Con Vanoli in panchina, Linetty è titolare fisso ed è al top della forma. Nelle prime amichevoli estive il titolare era stato Tameze, ma poi Linetty gli ha preso il posto. Cosenza in Coppa Italia, poi Milan, Atalanta e Venezia in Serie A: sempre titolare. Linetty ha sempre giocato e anche bene. Parte da mezzala destra, ma poi durante la partita si scambia anche con Ricci, andando a fare il regista. Sempre pronto e sempre sul pezzo, ha capito da subito il gioco del nuovo allenatore. In questa stagione, può essere un grande protagonista.

Il nodo contratto

Linetty è stato preso dal Toro nel settembre del 2020 dalla Sampdoria per 7,50 milioni di euro. All’epoca ne valeva 10. Il primo anno al Toro, prima con Giampaolo e dopo con Nicola, ha faticato. Poi con Juric non è mai stato un titolare fisso, ma si è sempre comportato da grande professionista. Attaccamento alla maglia e occasioni colte al momento giusto. Il 3 gennaio del 2024, ha rinnovato il suo contratto di un ulteriore anno con il Torino, fino al 30 giugno 2025. Ora è in scadenza. Senza rinnovo, lascerà a 0 a fine anno. Situazione da monitorare la sua.