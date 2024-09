In vista di Torino-Lecce sono oltre 20.000 mila i biglietti acquistati dai tifosi, che però proseguiranno la contestazione contro Cairo

Clima dolce amaro in casa Torino. Ormai da giorni prosegue senza sosta la contestazione dei tifosi nei confronti del presidente Cairo, soprattutto dopo le ultime mosse di mercato che hanno fatto perdere la pazienza al tifo granata. Su tutte la cessione di Bellanova, di cui il tecnico Vanoli ha dichiarato non fosse a conoscenza. Ecco allora che la tifoseria ha sfilato in strada contro la proprietà, chiedendo a gran voce la cessione del club prima e dopo la gara contro l’Atalanta. La squadra, però, ha risposto sul campo e lo ha fatto alla grande, tanto che contro il Lecce sono stati già staccati 20 mila biglietti.

Il Toro è primo in classifica

Sono infatti più di 20.000 i tagliandi venduti per la partita di domenica, che sarà una vera e propria occasione per cogliere un altro successo. I tifosi, dunque, continuano a mostrare alla squadra il loro affetto, con l’obiettivo di spingerla verso la vittoria. Il Toro infatti ha iniziato alla grande la stagione e al momento guida la classifica di Serie A insieme all’Inter, alla Juventus e all’Udinese. Sono 7 i punti conquistati dagli uomini di Vanoli nelle prime tre giornate di campionato: uno a San Siro contro il Milan e 6 contro Atalanta e Venezia, in attesa di giocare contro il Lecce. In vista della sfida ai salentini, nonostante la protesta che non si arresterà, l’entusiasmo dei tifosi continua a crescere; mai infatti è mancato il sostegno alla squadra né all’allenatore, già diventato un idolo.