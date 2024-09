Il turco ha dovuto abbandonare il campo durante la partitella al Grande Torino. Il Konyaspor segue la situazione con interesse

Una giornata di compensazione rispetto al classico appuntamento del weekend. L’entusiasmo delle primissime fasi di stagione si è dunque riversato in uno Stadio Olimpico-Grande Torino questa volta adibito al solo allenamento. Il pubblico ha risposto presente: 3000 persone a godersi le sgambate di chi è rimasto a lavorare sotto le indicazioni di Vanoli. L’attesa partitella in famiglia tra prima squadra e Primavera è partita alle 9 e proseguita fino alle 11.40 nel segno dei gol dei più grandi di Balcot, Zapata e Karamoh. Nel mezzo tra le interruzioni, volte anche a rifocillarsi, una ha sicuramente destato preoccupazioni e ha riguardato Emirhan Ilkhan: esubero in casa granata e per questo tra i papabili ultimi protagonisti in uscita della sessione estiva di calciomercato, che ha lasciato il manto erboso anzitempo per infortunio.

Dopo N’Guessan toccherebbe al turco

Se, come è ben noto, il mercato in Italia si è chiuso poco dopo la festante trasferta di Venezia (datata 30 agosto), le contrattazioni sono proseguite e proseguono ancora in diverse altre zona d’Europa. Una è proprio la nazione d’origine di Ilkhan, la Turchia, dove sarà possibile chiudere acquisti e cessioni fino al prossimo venerdì 13 settembre. Il Toro, dopo aver piazzato un altro giocatore fuori dal progetto Vanoli, al nome di Ange N’Guessan, in queste ore lavora per consentire anche a Ilkhan di trovare maggior minutaggio. Nel suo destino il ritorno nella propria patria, dove era già stato spedito in prestito lo scorso anno al Basaksehir, dove tra l’altro non aveva propriamente incantato. Su di lui ora il pressing del Konyaspor, altro club di Super Lig, ma è chiaro che l’incidente sul terreno del Grande Torino potrebbe creare più di qualche ostacolo all’esito positivo della trattativa.

Ilkhan, Toro e Konyaspor appesi all’esito degli esami

Alle 10.48 di un sabato mattina di festa, Ilkhan ha provato sicuramente sentimenti differenti. Il turco si è infatti accasciato a terra, dopo un movimento innaturale che ha riguardato la gamba sinistra. Di conseguenza, ha dovuto abbandonare il campo. La diagnosi poi resa nota dai medici del Torino è stata quella di trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Si attende dunque con ansia l’esito degli accertamenti che si svolgeranno nei prossimi giorni. Da lì si capirà la gravità di un infortunio che potrebbe sconvolgere i piani di tre soggetti interessati: il Torino, che vorrebbe farlo maturare altrove per poi probabilmente rivenderlo la prossima estate, il Konyaspor, che gli concederebbe una chance, e lo stesso Ilkhan, smanioso di togliersi di dosso i panni di oggetto del mistero.