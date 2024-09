Calciomercato Torino / Brian Bayeye è ancora in vendita. L’esterno francese non è stato ceduto e adesso la situazione si complica

La sessione di calciomercato in Serie A si è chiusa e il Torino ha effettuato tutte le operazioni in entrata. Ma in uscita non tutto è stato ancora sistemato. Ci sono ancora degli esuberi in rosa e uno di questi è Brian Bayeye. L’esterno francese è fuori dal progetto di Vanoli e del Torino. Il giocatore classe 2000 è in vendita, ma ancora nessuno lo ha preso. Il suo contratto scade a giugno del 2025. La situazione per lui si complica. Essendo chiuso il mercato in Italia, può finire all’estero. Infatti in alcuni paesi, come in Turchia e in Arabia, il calciomercato è ancora aperto. Seguiranno aggiornamenti, ma per adesso nessuna squadra è interessata.

Un avvio complicato

Lo scorso anno, Bayeye è stato mandato da Juric a giocare in Serie B, all’Ascoli in prestito. Stagione non positiva, che è terminata con la retrocessione in Serie C. Lui ha giocato 19 partite, senza trovare né gol né assist. In estate, ha fatto rientro al Toro per essere valutato da Vanoli. Ma purtroppo non lo ha convinto. Nel test terminato 1-1 contro il Jallieu, ha causato il gol del pareggio con un errore in difesa. In generale, da quando è arrivato dal Catanzaro, non si è dimostrato un giocatore da Serie A. Juric ha lavorato molto con lui e in Coppa Italia, nella stagione 2022/2023, aveva fatto sognare i tifosi con l’assist ad Adopo.

Bayeye non è l’unico

Non si tratta dell’unico esubero in casa Toro. C’è anche Emirhan Ilkhan, che in Turchia ha mercato ma l’infortunio subito in allenamento sabato mattina rischia di far rimanere la sua cessione: se il problema al ginocchio sinistro dovesse rivelarsi serio, per il trasferimento di Ilkhan se ne riparlerebbe nei prossimi mesi. Negli ultimi giorni il Torino ha invece definito le cessioni di altri due giocatori in esubero: Nemanja Radonjic si è trasferito a titolo definitivo alla Stella Rossa di Belgrado, Ange N’Guessan in prestito al Nogometni Klub Bravo.