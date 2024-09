Retroscena di mercato confermato dall’agente Vincenzo Pisacane: per la fascia destra il Torino era su Katseris del Lorient

La sessione di calciomercato è chiusa da ormai un mese. Adesso si pensa solo al campo, ma possono venire fuori alcuni retroscena. Uno di questi riguarda proprio il Torino. Dopo la cessione di Bellanova, che ha spiazzato e fatto infuriare tutti, il Torino doveva scegliere il suo sostituto. Ma a prescindere da questo, sulle fasce servivano dei rinforzi. I granata hanno provato a prendere Panos Katseris del Lorient. Terzino destro classe 2001, greco, fino a gennaio ha giocato nel Catanzaro in Serie B. Poi è stato ceduto al Lorient per 2,4 milioni di euro. I merluzzi giocano in Ligue 2. La trattativa con i francesi però, non è andata a buon fine.

Le parole del suo agente

Vincenzo Pisacane, suo agente, ha parlato così a Tuttomercatoweb: “Purtroppo il Lorient non ha voluto cederlo. Abbiamo portato offerte da diverse società tra cui Torino e Cremonese. Non hanno risposto ad alcune e-mail, di cui tre della Cremonese. Questa cosa lo ha portato fuori dai radar. Adesso sta giocando e ha anche segnato. Ma merita un grande club. Un terzino come lui è difficile da trovare. Ne ho parlato con diverse società tra cui l’Atalanta: credo sia il giocatore giusto per Gasperini”. In passato, una cosa simile era successa anche con Laurienté. Alla fine lui fu ceduto, ma non al Torino: al Sassuolo.

Alla fine è arrivato Pedersen

Alla fine le cose sono andate ben diversamente. L’Atalanta di Gasperini ha preso un top come Bellanova per la fascia destra, strappandolo al Torino. Granata che, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, si sono rifugiati in Pedersen. Il norvegese è arrivato in prestito dal Feyenoord, con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Il numero 16 del Toro, non ha ancora convinto. Al momento, granata che sono indeboliti sulla fascia destra. Anche per il futuro, Katseris rimane un profilo molto interessante. Chissà che il Toro non possa poi tornare su di lui.