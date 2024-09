Torino e Nogometni Klub Bravo hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento in prestito di N’Guessan: si attende l’ufficialità

È fatta per il trasferimento di Ange N’Guessan al Nogometni Klub Bravo. Il Il Torino ha trovato l’accordo con la società per il trasferimento del giovane difensore centrale, che andrà in Slovenia in prestito. Per N’Guessan, dunque, si prospetta un’altra avventura dopo l’esperienza della scorsa stagione alla Ternana. In Umbria però non aveva trovato molto spazio, se non qualche minuto nella gare playout.

I numeri di N’Guessan

N’Guessan è un difensore roccioso, che fa delle fisicità una delle sue caratteristiche principali. Con i suoi 187 cm si era messo in mostra e non poco con la Primavera, disputando una grande stagione in granata. Poi il prestito alla Ternana non è andato come il ragazzo sperava, visti i pochissimi minuti in cui è stato utilizzato. Ora spera di rilanciarsi nel Nogometni Klub Bravo.