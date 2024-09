Il difensore classe 2003 è rimasto al palo. Dopo la trattativa sfumata col Crotone dovrà attendere un nuovo club per la sessione invernale

Tra la possibilità e la concretezza di un fatto compiuto ci possono essere diverse variabili che potrebbero poi, in fin dei conti, far precipitare il tutto in un niente. Più o meno è andata così nelle tribolate ultime ore di mercato che hanno riguardato Ange N’Guessan, collocato fin dalle prime battute della sessione estiva tra coloro che non avrebbero trovato spazio nelle gerarchie di Vanoli e che avrebbero così necessitato di un periodo di formazione in prestito prima di tornare a casa base. Per il francese, la società granata aveva individuato come destinazione quella di Crotone. Sembrava tutto fatto, ma le variabili sopracitate si sono messe di mezzo e il giocatore è rimasto a Torino.

N’Guessan, calma piatta fino a gennaio

Per N’Guessan, la potenziale collocazione calabrese non sarebbe stata la prima da trascorrere lontano dal Filadelfia, dall’uscita dalla rosa della formazione Primavera avvenuta nel giugno 2023. La stagione scorsa l’aveva infatti iniziata da osservatore in quel di Torino. Poi l’opportunità di trasferirsi a Terni, in un’esperienza però condizionata da problemi fisici che di fatto lo hanno costretto a prolungare l’osservazione fino ad oggi (e oltre), esclusi i 5′ a lui concessi nella gara d’andata dei playout di Serie B contro il Bari. Crotone gli avrebbe permesso di riacquisire minutaggio nelle gambe, ma gli sviluppi in sede di mercato lo costringeranno a un déjà-vu, consistente nel visionare ancora da fuori, per una prima metà di annata, un gruppo granata ora passato da Juric a Vanoli. Per lui ancora non ci saranno con ogni probabilità spazio e opportunità e così N’Guessan dovrà iniziare a contare i giorni che lo separano dalla data odierna al 1° gennaio, quando comincerà una nuova girandola di trattative.

Nessuna offerta pervenuta

Il mercato come sappiamo si è chiuso lo scorso 30 agosto, ma non per tutti. Ad esempio è ancora vivo in Belgio dove il gong è previsto esattamente oggi, 6 settembre, mentre resterà attivo in Super Lig, il campionato turco, fino al 13. Al momento però non risultano squadre interessante a inserire nel proprio organico il profilo del difensore. N’Guessan scalpiterà dall’impazienza fino allo scoccare di un nuovo anno solare, che combacerà con la possibilità di trovarsi una nuova squadra che gli permetterà di smaltire la ruggine e vivere a pieno la sua prima esperienza al di fuori del calcio giovanile.