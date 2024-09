Il presidente Cairo il 4 maggio aveva annunciato l’imminente rinnovo del dt: ora che il mercato è finito si attendono firma e annuncio

Sono stati mesi piuttosto intensi quelli che hanno coinvolto il mercato del Torino e in primis Davide Vagnati. Il direttore tecnico granata ha portato a termine cessioni dolorose per la piazza (decisamente meno per le casse societarie) come quelle di Bellanova e Buongiorno, che si sono trasferiti all’Atalanta e al Napoli. Ma ha anche accolto all’ombra della Mole giocatori di esperienza come Saul Coco e Ché Adams, che da subito hanno dato il loro contributo alla causa del Toro. Forse il direttore avrebbe potuto fare di più in merito ad alcuni affari che hanno assunto tempistiche esagerate e che poi sono sfumati, ma a conti fatti il lavoro di Vagnati può ritenersi sufficiente. Ora che il mercato è finito potrebbe arrivare a momenti l’annuncio del suo rinnovo.

Vagnati verso il rinnovo, si attende l’annuncio

Lo scorso 4 maggio il presidente Cairo aveva di fatto annunciato il rinnovo di Davide Vagnati, che ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2025: “Adesso pensiamo alle ultime tre giornate, magari escono sorprese e la lista per l’Europa. Al mercato ci penserà Vagnati che rinnoverà il suo contratto, lascio fare a lui”. A distanza di quattro mesi, però, il prolungamento non c’è ancora stato ma ora che il calciomercato ha chiuso i battenti, lo stesso Vagnati si aspetta che Cairo mantenga la propria parola.

Torino, i meriti di Vagnati agli occhi di Cairo

In questa sessione di mercato Vagnati ha avuto il merito di spingere per l’ingaggio di Paolo Vanoli come sostituto di Ivan Juric (il tecnico non solo ha iniziato bene l’avventura ma ha saputo calarsi alla perfezione nella nuova realtà conquistando i tifosi) ed è riuscito a operare sul mercato spendendo molto meno della metà rispetto a quanto incassato dalle cessioni, rispettando il diktat dello stesso Cairo. Il rinnovo sembra quindi essere una formalità ma, come per le varie trattative di calciomercato, finché non ci sono le firme sul contratto non si possono avere certezze.