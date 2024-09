Calciomercato Torino / Nonostante la chiusura del mercato in entrata, i granata cercano ancora di vendere Ilkhan

Il calciomercato non dorme mai. La finestra estiva per gli acquisti, in Italia, si è chiusa lo scorso 31 agosto a mezzanotte. Il Torino ha messo a segno diversi colpi importanti soprattutto negli ultimi giorni, ma non è riuscito a piazzare tutti i giocatori che avrebbe voluto cedere. Sono entrate allora in soccorso le leghe in cui il mercato è ancora aperto, e se da un lato Radonjic in questo modo è stato venduto alla Stella Rossa, in Serbia, dall’altro si attende ora un’offerta per Ilkhan. Il centrocampista turco, rientrato dal prestito all’Istanbul Basaksehir, non è mai stato visto da Vanoli come parte integrante dei propri piani e sin dall’inizio della preseason è stato spinto a trovare una sistemazione. Durante i mesi estivi non ci sono però state trattative per lui, che attualmente è rimasto ad allenarsi al Filadelfia.

Si attende un’offerta dalla Turchia

Come detto, Ilkhan non rientra nei piani di mister Vanoli. Il centrocampista classe 2004 non è formalmente fuori rosa, anche perché si allena insieme ai compagni, ma fin qui non è mai stato convocato dall’allenatore ex Venezia, se non in Coppa Italia. Qualora rimanesse potrebbe anche tornare utile in caso di emergenza perché essendo un Under22 non deve necessariamente essere inserito nelle liste, ma l’intenzione della società è quella di cederlo all’estero. Il mercato in Turchia chiuderà il 13 settembre, quindi ci sono ancora diversi giorni affinché possa arrivare una proposta per il centrocampista, che dal canto suo gradirebbe un ritorno in patria. Le uniche squadre che si sono interessate fino a questo momento sono Istanbul Basaksehir, per cui ha giocato nella scorsa stagione, e Adana Demirspor. Il contratto in scadenza nel 2026 gioca a loro favore: Ilkhan, infatti, potrebbe anche essere ceduto in prestito e non necessariamente a titolo definitivo, dunque può rappresentare un’occasione degli ultimi giorni di mercato.