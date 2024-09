Calciomercato Torino / Dopo due stagioni, Nemanja Radonjic lascia il Toro: ad attenderlo c’è la Stella Rossa, club di cui è tifoso

Nonostante sia terminato il calciomercato in entrata per i club italiani, c’è la possibilità di cedere giocatori in esubero nei campionati in cui le finestre sono ancora aperte. E il Torino, in questo senso, si è adoperato per cedere Nemanja Radonjic dopo non esserci riuscito per tutta l’estate. I granata hanno trovato finalmente l’accordo con la Stella Rossa, club di cui l’ex numero 10 è tifoso, che acquisterà il serbo per una cifra simbolica. Considerata la condizione di esubero, era impossibile per i granata riuscire a monetizzare più di tanto per la sua partenza. Nonostante ciò, però, il trasferimento in patria permette alle casse granata di respirare, togliendo a bilancio il suo ingaggio piuttosto pesante.

I numeri con il Torino

L’esperienza di Radonjic al Torino è stata segnata da pochissimi alti – anche se importanti – e tanti bassi. Il serbo è arrivato dal Marsiglia con tante aspettative, ma non è mai scattata la scintilla con Ivan Juric. Nella prima stagione ha giocato molto ma senza mai lasciare il segno, venendo ricordato per lo più per la lite con l’allenatore croato in occasione del derby di ritorno. Nella seconda, invece, si è presentato carico di responsabilità indossando la maglia numero 10, è partito molto bene con 3 gol nelle prime 4 partite e poi non ha praticamente più visto il campo a causa di alcuni disguidi con il tecnico ex Verona. In totale ha totalizzato 41 presenze con la maglia del Toro, mettendo a referto 7 gol e 4 assist. Pochi per uno come lui, talentuoso ma con davvero poca voglia di calcio.