Il club serbo lo ha ufficializzato: Radonjic ha firmato con la Stella Rossa, squadra in cui aveva già militato in passato

Un ritorno per Radonjic: l’ormai ex giocatore del Torino ha firmato con la Stella Rossa, squadra che lo aveva visto protagonista nella stagione 2017/2018. Il club granata lo ha ceduto a titolo definitivo. A ufficializzare l’operazione è stato proprio il club serbo, che sul proprio sito ha dato il bentornato al calciatore. “Grande rinforzo – si legge – per la Stella Rossa, che ha riportato Nemanja Radonjić. Non c’è dubbio che le stelle non hanno bisogno di essere ricordate quando si tratta di Radonjić. Non dimentichiamo i gol contro il Krasnodar, le grandi partite in Europa League, così come il gol nell’eterno derby”.