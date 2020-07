Cordata Taurinorum, "Console and Partners" è l'advisor dell'operazione. La conferenza cambia location - Toro.it

La conferenza stampa del Comitato Promotore Taurinorum non si terrà più al Circolo dell’Innovazione ma alla sede della Console and Partners

Con un nuovo comunicato stampa, il Comitato Promotore Taurinorum, ha annunciato di aver cambiato la location dove domani alle 11 si terrà la conferenza stampa nella quale verrà svelato il progetto per l’acquisizione del Torino: l’incontro con i media non si terrà più al Circolo dell’Innovazione, come inizialmente indicato, ma presso la sede della Console and Partners, in corso Galileo Ferraris 50. Come si legge nel comunicato la Console and Partners (Società di consulenza internazionale con sedi in tutto il mondo) è uno degli advisor indicati a seguire l’operazione.

Comitato Promotore Taurinorum: il comunicato

“Il Comitato Promotore Taurinorum comunica ufficialmente che la conferenza stampa di presentazione del progetto Taurinorum “Il Toro è di chi lo ama!!!”, organizzata originariamente presso la sede del Circolo dell’Innovazione, SI TERRÀ PRESSO LA SEDE DELLA CONSOLE AND PARTENRS, Corso Galileo Ferraris, 50 – 10129 Torino, Italy, sempre alle ore 11 del 29 Luglio 2020.

Si rammenta che durante la conferenza, in cui verrà presentato il Progetto di Offerta per l’Acquisizione del Torino Football Club SPA, saranno forniti ampi e dettagliati elementi progettuali e saranno illustrate le linee programmatiche intrinseche all’operazione. Anche in funzione dei limitati posti dovuti alla crisi sanitaria tuttora in corso, vi chiediamo gentile conferma di partecipazione attraverso e-mail .

Teniamo a precisare che la scelta di modificare la sede di questa conferenza stampa è stata dettata dalla grande partecipazione mediatica che l’iniziativa ha riscontrato, pertanto, anche in considerazione di alcuni equivoci legati alla precedente location, si è ritenuto opportuno accogliere i numerosi media direttamente all’interno della sede di uno degli Advisors incaricati. Grazie per la gentile collaborazione”.

Comitato Promotore Taurinorum”