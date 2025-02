Nel mercato invernale è stato ceduto al Como Vojvoda. Pedersen adesso ha più responsabilità ed è titolare

La sessione di calciomercato adesso lascia spazio al calcio giocato e basta. Testa al campionato quindi per il Toro che ha ancora ben 15 partite da affrontare. Alcuni giocatori sono andati altrove e uno di questi è Megim Vojvoda. Il giocatore kosovaro, per 2,5 milioni di euro, si è trasferito al Como. Lui poteva giocare come esterno – sia a destra che a sinistra – e nel 4-2-3-1 di Vanoli era il terzino destro titolare, prima dell’infortunio. Ma adesso ha salutato e quindi il titolare diventa Marcus Pedersen. Più responsabilità e grossa occasione per il numero 16 granata.

Leggera concorrenza

Il norvegese può contare anche su una leggera concorrenza. Perché leggera? Walukiewicz può essere adattato e lo insidia, ma non è il suo ruolo naturale. Il polacco è un difensore centrale ed è molto più difensivo di un terzino classico. Poi c’è il giovane Dembélé. Vanoli ha fiducia in lui ma nell’unica e prima da titolare in Serie A è stato espulso nel primo tempo. Infine c’è Lazaro, che però adesso gioca sulla trequarti. Gli altri che possono fare i terzini sono tutti mancini e giocano a sinistra: Borna Sosa, Masina e Biraghi. Pedersen ha la strada spianata.

Futuro e responsabilità

Grande responsabilità per Pedersen in questa fase cruciale di stagione. In estate è arrivato al posto di Bellanova l’ultimo giorno di mercato. Per averlo, il Toro ha sborsato 1 milione di euro per il prestito. Ma tra poco sarà costretto a riscattarlo per altri 3,5 milioni di euro. Contratto fino al 2027, con opzione fino al 2028. Il suo futuro è a tinte granata. Finora però, non ha convinto a pieno. In 18 partite 0 gol e 0 assist: solo 3 cartellini gialli. La gamba c’è, ma con il pallone tra i piedi può essere più preciso. Ora ha l’occasione di cambiare marcia. Per il Toro e per lui.