Il centrocampista granata ha giocato appena 12 minuti nelle prime due gare del Mondiale, contro il Ghana cerca il riscatto

Poco spazio concesso, finora, a Nikola Vlasic da parte della nazionale croata che lo ha impiegato solo nell’ultimo quarto d’ora della gara di esordio contro l’Inghilterra persa 4-2. Entrato al posto di Baturina, Vlasic non è riuscito a incidere nella sfida per via del poco tempo a disposizione. Nella partita successiva contro il Panama, al centrocampista granata è stato preferito ancora il centrocampista del Como, che ha disputato tutti i 90′ con il granata a osservare la gara dalla panchina. Ora, per la Croazia la situazione si fa delicata: la nazionale di Dalic è al terzo posto del gruppo L a 3 punti, mentre il Ghana è secondo a 4 punti. Dunque, lo scontro diretto tra le due nazioni, sabato 27 giugno alle 23:00, sarà cruciale per l’accesso alla fase a eliminazione diretta che vede i croati comunque al 5° posto delle 8 migliori terze del torneo. Valsic cerca il riscatto nella gara più delicata della sua Croazia, con l’obiettivo di collezionare minuti e fornire il tipo di prestazione a cui ha ben abituato a Torino.