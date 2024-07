Dopo gli addii di Buongiorno e Rodriguez, chi sarà il nuovo capitano? I tifosi vorrebbero Zapata oppure Ricci

Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodriguez hanno salutato il Torino. In vista della nuova stagione, Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici, chi volessero come capitano. Con il 38% dei voti, ha vinto Duvan Zapata, seguito da Samuele Ricci con il 36%. Poi ci sono Schuurs (7%), Linetty (6%), Milinkovic-Savic (5%) e Sanabria (2%). La voce “altro” infine, ha preso il 6% dei voti. Quindi i tifosi vogliono come capitano Zapata oppure Ricci.