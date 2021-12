Sei abbastanza fortunato da poter lavorare nella comodità di casa tua di tanto in tanto? Continua a leggere per scoprire alcuni consigli su come organizzare il tuo ufficio a casa in modo che la tua schiena e la tua produttività non ne risentano.

Sei abbastanza fortunato da poter lavorare nella comodità di casa tua di tanto in tanto? Continua a leggere per scoprire alcuni consigli su come organizzare il tuo ufficio a casa in modo che la tua schiena e la tua produttività non ne risentano.

Delimita chiaramente il tuo spazio di lavoro

Al giorno d’oggi solo poche delle persone che lavorano da casa hanno la fortuna di avere uno spazio personale. La maggior parte deve spesso accontentarsi di un angolo in salotto o in un’altra stanza, ma questo va comunque bene perché si può lavorare comodamente anche in un appartamento piccolo. Basta scegliere un posto illuminato da luce naturale; allo stesso tempo, però, non dovresti guardare direttamente fuori dalla finestra quando lavori perché gli stimoli esterni ti possono distrarre. Quando cerchi una nuova postazione, considera la posizione della porta: sedersi con le spalle verso di essa non è molto piacevole. Se la disposizione dell’appartamento lo permette, una delle alternative migliori è posizionare una scrivania rivolta verso la porta con una finestra alla tua destra o sinistra.

Scegli i mobili giusti

Mentre lavorare sul divano con il portatile in grembo (o anche a letto) può sembrare comodo all’inizio, dopo qualche ora la tua schiena potrebbe risentirne. Ecco perché dovresti procurarti dei mobili che rendano le ore passate al computer meno pesanti. Una scrivania di buona qualità è molto utile, puoi usarla per posizionare comodamente non solo il computer ma anche altre cose che vuoi tenere a portata di mano mentre lavori (ad esempio un quaderno, un raccoglitore di documenti o una tazza di caffè). Se hai problemi di spazio, una scrivania pieghevole a muro è una valida alternativa. Ancora più importante è utilizzare la sedia giusta, che dovrebbe dare alla tua schiena abbastanza sostegno e comfort anche quando sei seduto per lunghi periodi di tempo.

Qualche volta lavora in piedi

Gli esperti concordano sul fatto che i principali rischi per la salute associati al lavoro al computer sono legati sia allo stare seduti nella stessa posizione per lunghi periodi che alla mancanza di esercizio fisico. Per evitare il mal di schiena vale la pena cambiare posizione mentre lavori: per esempio, prova a stare un po’ in piedi con il computer. Questa posizione permette di stimolare i muscoli che si riposano da seduti, il che può anche avere un effetto positivo sulla tua concentrazione e produttività. Ma attento a non esagerare. Soprattutto se non sei abituato a stare in piedi per lunghi periodi di tempo, fai questi cambiamenti solo gradualmente.

Non dimenticare di dividere il tempo libero dal tempo di lavoro

Dividere lavoro e tempo libero è molto più difficile quando si lavora da casa. Ma dovresti comunque rispettare questi momenti per non rischiare la sindrome da burnout. Per esempio, stabilisci un momento preciso in cui metti il lavoro in pausa e inizi a pensare alla tua famiglia e ai tuoi hobby; il lavoro che non riesci a concludere in un giorno dovrà semplicemente aspettare fino al giorno successivo. Naturalmente, a volte, il lavoro può accumularsi e diventa quindi più difficile allontanarsi dal computer, ma questa non dovrebbe essere la regola. Vedrai tu stesso che distinguere tra lavoro e tempo libero farà sentire te e i tuoi cari molto meglio.